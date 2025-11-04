Подробно търсене

Проф. Ивайло Груев представя книгата си „Конвулсии преди многополярност"
04.11.2025
Проф. Ивайло Груев представя книгата си „Конвулсии преди многополярност“ на 6 ноември в гранд хотел „София“, информират издателите от „Изток запад“. 

„Настъпи ли онзи миг, когато „старият свят умира, а новият се бори да се роди“ (Грамши)? Живеем ли в епохата на чудовищата – на демонизацията, насилието и пропагандата, които напомнят за най-мрачните страници от човешката история? Очаква ни среща за размисъл, диалог и неудобни истини“, коментират издателите.

„Надписите от времето на Третия райх „Евреите не са добре дошли“ днес са заменени с „Руснаците не са добре дошли“. Не бе ли всъщност необузданата агресия на Кристалната нощ, когато сто евреи бяха убити, сходна с агресията на Майдана, когато 110 украинци загубиха живота си? Нима няма сходство между вандализирането на еврейските бизнеси и взривяването на Северен поток? Да стигнем до следващия зов на Хитлеровите доброволци: „Да тръгваме да убиваме евреи!“ Нима това не наподобява днешния зов на наемниците и доброволците: „Let’s go to some safari and kill some Russians!“ („Хайде да отидем на сафари и да убиваме руснаци!“)“, казва авторът.

Проф. Ивайло Груев е преподавател по политология в университета в Отава, с научни публикации в Канада, САЩ, Англия, Германия, Русия. Българският учен е автор на книги и учебници по политически науки. През 2012 г. е номиниран за най-добър професор в Отава, а през 2017 г. е награден с орден „150 години Канада".

