Глобалното затопляне вероятно ще премине критичната граница от 1,5 градуса по Целзий, предупреждава нов доклад на ООН

Теодора Йорданова
Срещата на ООН за климата COP30 ще се проведе в Белем, Бразилия. Снимка: AP Photo/Eraldo Peres
Сао Пауло,  
04.11.2025 17:55
Светът е напът да се провали в постигането на основната си цел в борбата с климатичните промени – ограничаването на повишаването на температурите до 1,5 градуса по Целзий. Вероятно този праг ще бъде преминат още през следващото десетилетие, съобщиха от Програмата на ООН за околната среда (UNEP), цитирани от Ройтерс.

В годишния доклад за съкращаване на емисиите се отбелязва, че поради бавните действия на държавите за ограничаване на парниковите газове, които затоплят планетата, вече е ясно, че светът ще надхвърли основната цел на Парижкото споразумение от 2015 г. – макар и временно.

„Ще бъде трудно този процес да се обърне – необходими са по-бързи и по-мащабни съкращения на емисиите, за да се минимизира превишаването на целта“, заявяват от UNEP.

Водещият автор на доклада Ан Олхоф подчертава, че рязкото намаляване на емисиите още днес може да забави момента, в който ще бъде премината границата от 1,5 градуса, „но вече не можем напълно да го избегнем“, допълва тя.

Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. страните се ангажираха да ограничат повишаването на средната глобална температура до 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива, като целта е стремеж към 1,5 градуса.

Въпреки това, дори при изпълнение на последните национални обещания за намаляване на емисиите, прогнозите сочат, че светът ще се затопли с между 2,3 и 2,5 градуса по Целзий.

Това е с около 0,3 градуса по-малко от оценките на ООН отпреди година, което означава, че новите планове за намаляване на емисиите – включително обявените от Китай, най-големия източник на CO₂, – не са довели до съществен напредък. Пекин обеща през септември да съкрати емисиите си с 7–10% до 2035 г. спрямо пиковите им нива. Анализаторите отбелязват, че много държави поставят по-умерени цели, за да могат по-лесно да ги изпълнят.

Тези констатации засилват натиска върху участниците в климатичната конференция на ООН COP30 този месец, на която страните ще обсъдят как да ускорят предприемането и финансирането на по-решителни действия за овладяване на глобалното затопляне.

