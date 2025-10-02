Епизод от поредицата „Срещи с архитектурния модернизъм“ беше премиерно представен в Перник

Епизод от поредицата „Срещи с архитектурния модернизъм“ имаше премиера в Перник. Епизод 6 е посветен на емблематичната за града сграда – Минната дирекция.

Яна Алексиева е режисьор на късометражния документален филм, който бе представен днес. Това е и първият епизод, чиято премиера излиза извън пределите на столицата, отбеляза тя за БТА.

Филмът е създаден с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и е продуциран от „Моно Колектив“ на Симеон Цончев, който е и оператор, и монтажист на филма.

„Идеята за тази поредица дойде от Симеон Цончев, защото той много харесва и е влюбен в „Български архитектурен модернизъм“. Това е фондация, която се занимава с опазване и изследване на културното наследство от периода между двете световни войни. Надграждайки над техния монументален труд да ни запознаят с такива сгради, той даде идеята да направим поредица, която да въвежда хората в самите сгради, да им показва интериорите, да разказва по интересен начин историята на техните създатели, както и на самата сграда“, допълни Алексиева.

Тя отбеляза, че идеята е предимно на Цончев, но двамата заедно са я доразвили като поредица.

„Почеркът на тази поредица е, че самите сгради разказват за себе си. Ние им даваме глас, а те споделят своята история и историята на създателите си. Епизод 6 се отличава от тази стилистика. Тук „Минната дирекция“ ще ни разкаже за себе си и ще ни преведе през своите красиви, цветни коридори“, коментира още режисьорката на филма.

Тя допълни, че всичко в тази сграда много ги е впечатлило. Реставрирана е, но има нужда от още работа, като двамата се надяват, че и филмът ще спомогне за пълното реновиране на емблематичното за Перник здание.

„Минната дирекция е изключителна амалгама от стилове – тя не е класически модернизъм, но е много интересна. Съдържа в себе си различни стилове като ар деко, национал-романтизъм и е просто фантастична. Препоръчвам на всеки, който може - да дойде и да я види, защото тя е отворена всеки работен ден. Всеки може да се наслади най-малко на фоайето ѝ, а ако искате да надникнете и в кабинетите – гледайте филма, който ще бъде наличен и онлайн в YouTube канала на „Моно Колектив“, поясни Алексиева.

Тя благодари на Община Перник за съдействието и предоставената възможност да излъчат продукцията именно в сградата на Минна дирекция, в тържествената ѝ зала.

Бяха представени още два епизода – тези за „Университетската библиотека“ и „Биологически факултет“, както и един сборен, посветен на архитект Васко Василев.

„За нас е много важно, че поредицата надгражда мисията на фондация „Български архитектурен модернизъм“ – да популяризира този уникален стил на модернизма между двете световни войни и да обърне внимание на опазването на тези сгради, за да могат хората да ги разпознават. Много често има жилищни сгради от този стил, които биват опорочени с лоши ремонтни дейности, без оглед за запазването на техните елементи, свързани със стила, които са уникални и заслужават да бъдат съхранени“, каза още Яна Алексиева.

Сред присъстващите на премиерата бяха областният управител Людмил Веселинов, зам.-кметът на Перник Стефан Кръстев, директорът на административен център „Изток“ Валери Стоилов.