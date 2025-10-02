Подробно търсене

Училищата на гръцките острови Родос и Закинтос ще бъдат затворени утре заради лошо време

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Petros Giannakouris. Изображението е илюстративно.
Атина,  
02.10.2025 21:30
 (БТА)

Училищата на гръцките острови Родос и Закинтос ще останат затворени в петък (3 октомври) като предпазна мярка срещу лошото време, което днес засегна големи части от Гърция, съобщава в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от местните власти. 

Община Родос заяви, че е взела решение за „превантивно преустановяване“ на учебните занятия след спешен бюлетин от Гръцката метеорологична служба, който предупреждава за рязко влошаване на метеорологичните условия в района от ранните часове на 3 октомври.

В Закинтос местните власти също наредиха затваряне на училищата и призоваха жителите да ограничат движенията си максимално. 

Междувременно в Атина, където днес обилни дъждове предизвикаха огромни задръствания и затруднения в работата на градския транспорт, всички училища също ще бъдат затворени утре за отбелязването на празника на покровителя на града – Св. Дионисий Ареопагит. 

/ВН/

