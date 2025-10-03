КНА: Втори кораб от флотилията за Газа акостира в Пафос, съобщи говорителят на кипърското правителство

Втори кораб, участвал във флотилията, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, акостира в Пафос днес следобед, съобщи говорителят на кипърското правителството Константинос Летимбиотис пред агенция КНА.

Летимбиотис каза, че тази сутрин е получена информация, че втори кораб е подал искане за акостиране в пристанище в Република Кипър, след като снощи в пристанището на Ларнака пристигна друг кораб от флотилията. Той добави, че вторият кораб е акостирал около пет часа следобед в Пафос, след като е подал искане.

В публикация в социалната платформа „Екс“ Летимбиотис написа, че „е получена заявка от втори кораб, участвал в международната флотилия с дестинация ивицата Газа, да акостира в Република Кипър“.

Той добави, че след проверка на всички документи и необходими удостоверения от компетентните служби, искането е било прието и корабът е акостирал в Пафос.

Снощи около 23:00 часа кораб, който също участва във флотилията, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, подаде заявка и в крайна сметка акостира в пристанището на Ларнака.

Екип на линейка отишъл на пристанището и оказал медицинска помощ на двама души, които са били на борда, като не е била необходима хоспитализация. Освен това на плавателния съд били прехвърлени храна и вода.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)