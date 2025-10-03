Избегнахме изпадане в неплатежоспособност, заяви румънският премиер в отчета за първите 100 дни на правителството

Румънският премиер Илие Боложан представи на пресконференция днес основните мерки, одобрени от четирипартийното коалиционно правителство през първите 100 дни от встъпването му в длъжност, съобщава сайтът Хотнюз.

"Поех тази отговорност на фона на бюджетна криза. Взехме мерките, които се налагаха и бяха абсолютно необходими, за да възстановим финансовото доверие в Румъния", посочи Боложан в изявлението си.

Той напомни, че Румъния е приключила миналата година с бюджетен дефицит от 9,3 процента от БВП – най-високия в Европейския съюз.

"Избегнахме изпадане в неплатежоспособност на фона на дефицит от над 9 процента и най-ниските приходи в БВП в ЕС и на фона на прекомерни разходи", подчерта премиерът, като изтъкна, че предприетите мерки за икономии са представлявали "първа стъпка за възстановяване на доверието в Румъния".

"Трябваше в този период да ограничим и намалим обществените разходи. Приетите мерки за ограничаване на заплатите и намаляване на надбавките бяха една абсолютно необходима първа стъпка, която трябва да бъде продължена", отбеляза още Боложан, като добави, че е необходима реформа на публичната администрация.

Премиерът добави, че правителството не само е гарантирало, че достъпът до европейски фондове няма да бъде прекратен заради прекомерния дефицит, но също така е предоговорило Националната програма за възстановяване и устойчивост.

Боложан изтъкна също, че "борбата с данъчните измами и (ефективното) инкасиране на приходите са важни елементи за фискалната дисциплина".

Правителството, оглавявано от либерала Илие Боложан, което включва Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния, встъпи в длъжност на 23 юни 2025 г.