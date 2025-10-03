Френски фоторепортер беше убит в Украйна, съобщават журналистически организации

Френският фоторепортер Антони Лаликан е бил убит в Донбас, в Източна Украйна, при атака с дрон, предаде Франс прес, като се позова на две журналистически организации – "Европейската журналистическа федерация – Международна журналистическа федерация" и френския Национален синдикат на журналистите.

Нападението, при което е загинал журналистът, е извършено днес в 7,20 ч. по Гринуич, допълва медията.

Антони Лаликан беше на 37 години.

При същата атака е бил ранен и украински журналист – Гиоргий Иванченко.

За първи път журналист е убит с дрон в Украйна, се казва в изявление на Европейската журналистическа федерация, цитирано от Франс 24.

“Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове, които атакуват хората“, заяви Сергий Томиленко, председател на Националния съюз на журналистите на Украйна.

"Това не са съпътстващи жертви на войната. Като взима на прицел журналистите, руската армия умишлено атакува онези, които се опитват да документират военните престъпления“, допълва той.

Журналистическите федерации и организации осъдиха убийството на фоторепортера, наричайки го военно престъпление и призоваха властите да разследват кой е отговорен за това, предаде Франс прес.

Бригадата, с която са се намирали убитият фоторепортер и раненият журналист, заяви, че атаката е била извършена от руски дрон и че е ставало дума за насочен удар.

Двамата журналисти са носели защитна екипировка и на бронираните им жилетки е имало разпознаваеми знаци, че са медийни служители, сред които и надпис „преса“.

Снимките и фоторепортажите на Лаликан бяха публикувани в различни френски медии, сред които „Монд“, „Фигаро“ и „Либерасион“, както и в редица германски издания.

Той замина за Украйна през март 2022 г. малко след началото на руската инвазия там и документира последиците от този конфликт. Работата на Лаликан беше фокусирана върху жителите на Донбас.

През януари миналата година той спечели наградата „Виктор Юго“ за ангажирана фотография за репортажа му „Внезапно небето помръкна“, посветен на войната в Украйна.

Лаликан е работил от 2018 г. и за фотографската агенция „Ханс Люка“, според нейния президент Вилфрид Естев.

"Той беше редовно в Украйна, познаваше много добре терена и знаеше как да действа“, заяви пред Франс прес Естев и обрисува Лаликан като сърдечен колега, който всички са обожавали.

Лаликан имаше и собствен блог.

Броят на убитите в Украйна журналисти от началото на войната през февруари 2022 г. варира според източниците. Според ЮНЕСКО те са 22, а според Националния синдикат на журналистите те са 17.