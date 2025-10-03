Първият вицепремиер на Сърбия заяви, че стратегическа цел на страната му е пълноправното членство в Европейския съюз възможно най-скоро

Първият вицепремиер и министър на финансите на Сърбия Синиша Мали заяви на срещата на върха по време на международния форум по сигурността ГЛОБСЕК в чешкия град Татра, че стратегическа цел на страната е пълноправното членство в Европейския съюз възможно най-скоро, предаде ТАНЮГ. Той подчерта, че Сърбия вече усеща всички предизвикателства на общността, тъй като ЕС е основен търговски партньор на страната.

По време на панела „Индустриален ренесанс на Европа“ Мали посочи, че бъдещето на индустриалното развитие на континента зависи от стабилен и балансиран енергиен сектор. Той обаче изрази скептицизъм за наличието на ясна стратегия на ЕС в осигуряването на евтина енергия, необходима за растеж. Министърът отбеляза, че редица европейски държави отново разчитат на въглища, въпреки заявената зелена трансформация, което според него подкопава конкурентоспособността на Европа.

„Губим време, докато Азия, САЩ и други региони инвестират. Европа рискува да изпадне от глобалната надпревара“, предупреди Мали.

Той подчерта, че Сърбия е удвоила индустриалното си производство за последните 12 години, но икономиката остава доминирана от сектора на услугите. Като приоритетни сфери той изтъкна химическата промишленост, отбранителния сектор и дигитализацията. Мали посочи и значението на изкуствения интелект и новите технологии за повишаване на конкурентоспособността.

По време на форума министърът представи икономическите резултати на Сърбия – ръст на капиталовите инвестиции до 7,4 процента от БВП, увеличаване на заплати и пенсии, както и поддържането на ниски нива на публичен дълг спрямо повечето страни от ЕС. Той заяви, че Белград е ангажиран със социални политики, без да пренебрегва глобалните икономически и енергийни предизвикателства.

Сърбия се подготвя и за въвеждането на европейския данък върху въглеродните емисии, който влиза в сила от 1 януари 2026 г., каза още Мали. По негови думи вече са подложени на обществено обсъждане два закона, предвиждащи облагане на производители и вносители на замърсяващи индустрии. Според него това облагане ще бъде използвано за инвестиции във възобновяеми източници и зелени програми.

Относно войната в Украйна министърът заяви, че Сърбия вярва в мира, но Европа трябва да намери начин за укрепване на отбранителната индустрия, като същевременно избягва ново натрупване на оръжия.

„Ще приведем цялото си законодателство в съответствие с ЕС до 2026 г. От Европа зависи кога ще станем член, но нашият ангажимент е ясен“, заключи Мали.