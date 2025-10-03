Медицинският университет в Пловдив тържествено отбеляза 80 години от създаването си

Медицинският университет (МУ) в Пловдив тържествено отбеляза 80 години от създаването си. Лошите метеорологични условия промениха мястото на тържеството от парка на Медицински колеж в Палата 2 на Международен панаир – Пловдив.

Присъстващите бяха поздравени от ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Ангел Учиков. „На днешния ден отбелязваме 80 години младост. Да си на 80 – ти си все още в пълния си академичен разцвет с амбиции, по-големи от тези на първокурсник. Нашата сила винаги е била в хората, във вас, колеги, преподаватели, изследователи и всички онези невидими герои, които движат тази сложна академична машина с точността на хирургически скалпел. Благодаря ви, че 80 години градим, лекуваме, учим, спорим и... още. Правим го за бъдещето на медицината, образованието и на нашите студенти, които винаги ни държат млади, поне духом“, обърна се към присъстващите ректорът.

Днес с уважение се прекланяме пред основателите – хора с визия, със смелостта да мечтаят и с мъдростта да създадат една институция, която да надживее времето, каза още ректорът. Проф. Учиков благодари на всички, които през годините са били част от развитието на университета – преподаватели, студенти, служители, ръководители, партньори, защото, по думите му, без техния принос МУ – Пловдив нямаше да е това което е днес – един от водещите медицински университети в Европа. Бъдещето се гради върху стабилни академични основи, но и с дух на иновации и отговорност към обществото. Мисията на МУ – Пловдив е да продължава да обучава с грижа и да лекува с човечност, каза още ректорът проф. д-р Ангел Учиков.

Преди да започне концерт на „Фондацията“, бяха наградени преподаватели – доайени от петте факултета на висшето учебно заведение: "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Обществено здраве" и "Здравни грижи".