Руи Мота: Не заслужавахме да загубим с 0:2

Георги Крумов
Руи Мота / снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
Разград,  
02.10.2025 22:19
 (БТА)

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази съжаление от поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, което според него не отразява реалното съотношение на силите в двубоя.

"Вкараха ни гол с единствената си ситуация през първото полувреме. Знаем колко опасни са техните футболисти. Класата на този гол направи разликата между нас и тях в мача. През второто полувреме търсехме изравняването, борихме се, но не успяхме. Не заслужавахме да загубим с 0:2", заяви португалецът.

"Създавахме положения, но не успяхме да пратим топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор с много добри футболисти. Рано е да кажем каква е ситуацията с Куртулуш. Трябва да бъдем внимателни с тези, които се връщат след травми", завърши Мота.

/ГК/

