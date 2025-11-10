Действията на ДАНС, МВР и МО в „Лукойл“ имат превантивен характер с оглед да се запази критичната инфраструктура, каза Росен Желязков

Действията на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), МВР и Министерството на отбраната (МО) в „Лукойл“ имат превантивен характер с оглед да се запази критичната инфраструктура, каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред журналисти по време на конференцията „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“.

Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании, така че тези превантивни действия са с оглед да се запази критичната инфраструктура, каквато представлява и рафинерията и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл", каза премиерът.

Според Росен Желязков България ще осигури спазването на санкциите с оглед тяхната ясна цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият закон в петък всъщност е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнението на тази политика, изтъкна той.

От ден първи на налагането на санкциите ние сме в постоянни разговори както с Департамента по финанси, така и с Държавния департамент, с Департамента по енергетика, каза премиерът. Имахме редица разговори, в които участват министрите Жечо Станков и Георги Георгиев , допълни той.

Желязков обяви, че особеният управител ще е физическо лице или физически лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка. По думите му винаги е имало конкретни имена, дори при хипотезата, когато трябваше да минем от руски нефт към неговата диверсификация.

Има имена, които обсъждаме, така че в момента, в който влезе законът в сила, ще обявим тези имена.

Росен Желязков отново потвърди, че в страната има достатъчно горива, включително и като запаси в Държавния резерв.