Ферстапен за шансовете си за титлата този сезон: „50 на 50 е – или ще спечеля, или няма“

Пилотът на Ред Бул Макс Ферстапен призна, че не отдава голямо значение на шансовете си да се бори за титлата във Формула 1 този сезон.

„Шансове за спечелване на титлата? 50 на 50 е. Или ще спечеля, или няма. Предпочитам просто да го разглеждам състезание по състезание. 69-точкова разлика е много, особено като се има предвид как се развиха нещата през целия сезон. Макларън бяха решително доминиращи и не мисля, че това ще се промени внезапно. Така че не се притеснявам твърде много. Просто се опитвам да се наслаждавам на състезанията и да дам най-доброто от себе си“, цитира Sky Sports думите на Ферстапен.

След 17 от общо 24 състезания през сезона Ферстапен е трети в класирането при пилотите с 255 точки. Лидер с 324 е Оскар Пиастри.