България трябва да е активен фактор в Европейския съюз, написа вицепремиерът Атанас Зафиров след разговори в Брюксел

България трябва да е активен фактор в Европейския съюз, а БСП – двигател на левите политики, написа на страницата си във Фейсбук вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който заедно с евродепутата и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова, е провел срещи в Брюксел, Белгия.

На 18-ата Европейска платформа за ромско включване представих националните ни приоритети за равен достъп до образование, здравеопазване и заетост. Напомних, че социалното включване е част от същността на европейския проект и за пореден път подчертах значимостта на кохезионните фондове за България и региона в този процес, казва още Зафиров.

С комисаря по човешките права в Съвета на Европа - Майкъл О’Флахърти, Зафиров е обсъдил демократичните ценности и ролята на България. По време на разговора е поставил ясно въпроса за защита правата на българите в Република Северна Македония.

С генералния секретар на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Джакомо Филибек обсъдихме предстоящия конгрес на партията в Амстердам през октомври и участието на Българската социалистическа партия в него, посочва Зафиров. "БСП е стабилен партньор със силен глас в лявото семейство. България може да бъде мост между различните региони на ЕС", допълва лидерът на левицата.

А с Фондация „Фридрих Еберт” той е дискутирал социалната справедливост и бъдещето на лявото. "Правата на работещите хора и достойните доходи трябва да са основен приоритет на социалистите.

С активен диалог, дълготрайни и силни партньорства гарантираме стратегическото място на БСП в европейската социална политика, която поставя хората на първо място", допълва Зафиров.