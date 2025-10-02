Оборот за малко над 18,5 млн. лева е реализиран на основния пазар на БФБ в днешната сесия

Оборот за 18 510 121 лева е реализиран на основния пазар на Българската фондова борса (БФБ) в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. На пазар "Бийм" са продадени книжа за 24 131 лева. Общият оборот за деня на борсата е за 19 111 019 лева.

Основният индекс на БФБ SOFIX днес се повиши минимално с 0,01 на сто до 1065,63 пункта. Широкият измерител BGBX40 остана без промяна на 193,73 пункта. Пазарът "Бийм" качва с 0,16 на сто до 108,18 пункта. Останалите два борсови индекси се понижават.

Книжата на "Софарма" АД поскъпват с 0,75 на сто до 2,68 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са без промяна и се продават по 1,40 лева за брой. Акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД падат с 2,27 на сто и се търгуват по 5,16 лева за брой, а тези на "Централна кооперативна банка" АД са нагоре с 1,19 на сто и се предлагат по 1,70 лева едната. Цената на книжата на "Българска фондова борса" АД остава без промяна на 9,85 лева за акция. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД поевтиняват с 2,94 на сто и се търгуват по 16,50 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД са без промяна и се продават по 2,54 лева едната. Без промяна в цената днес са също акциите на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД, които се купуват по 1,26 лева за акция, и на "ИмПулс растеж" АД, които се търгуват по 1,48 лева едната. Книжата на "Биодит" АД също остават без промяна и се предлагат по 0,31 лева за акция, както и тези на "Био смарт текнолоджис" АД - на 7,45 лева едната. Единствено книжата на "Пейсера България" АД отчитат ръст с 5,29 на сто и се търгуваха по 8,95 лева едната.