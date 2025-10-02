МИНА: Според Съюза на свободните синдикати на Черна гора потребителската кошница за третото тримесечие възлиза на 2080 евро

Според Центъра за обучение, информация и синдикални изследвания (CEISI) към Съюза на свободните синдикати на Черна гора (USSCG), потребителската кошница на синдиката за третото тримесечие на тази година възлиза на 2080 евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Това е с 3,23% или 65 евро повече в сравнение с предходното тримесечие.

От десетте категории, определени в Методологията за изчисляване на стандартната потребителска кошница, четири категории са отбелязали увеличение през третото тримесечие: хранителни продукти с 2,38%, жилища и комунални услуги с 4,08%, образование и курсове с 28,57% и летни почивки с 8%.

Въз основа на цените за 132 хранителни продукта от трите най-големи търговски вериги в Черна гора, разходите за хранителните продукти през третото тримесечие бяха определени на 645 евро.

„В сравнение с второто тримесечие, когато тази категория разходи възлизаше на 630 евро, има увеличение от 15 евро, или 2,38 процента“, се казва в прессъобщение на Съюза на свободните синдикати на Черна гора.

Това е третото поредно тримесечие, в което цените на хранителните продукти са се повишили.

