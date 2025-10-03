Подробно търсене

Светослав Танчев
Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че електрозахранването в Северна Украйна постепенно се възстановява след руските атаки
Украинският премиер Юлия Свириденко. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
03.10.2025 01:27
 (БТА)
Украинските аварийни екипи постепенно възстановяват електрозахранването в районите на Северна Украйна, които бяха откъснати от електропреносната мрежа в резултат на руските атаки, съобщи късно снощи премиерът Юлия Свириденко в пост в приложението за съобщения "Телеграм", предаде Ройтерс.

Свириденко каза, че електрозахранването е било напълно възстановено в два района на граничната Сумска област, които бяха засегнати от руските атаки през миналата нощ. Ремонтни работи се извършват и в съседната Черниговска област, където над 300 000 потребители останаха без електрозахранване след руските въздушни удари в сряда.

По думите на Свириденко в северния град Славутич, в близост до нефункциониращата Чернобилска атомна електроцентрала, обекти на критичната инфраструктура отново са били включени в електропреносната мрежа и аварийните екипи се надяват скоро да възстановят електрозахранването в останалата част от града.

/СХТ/

Към 02:41 на 03.10.2025 Новините от днес

