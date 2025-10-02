Ралф Рангник вече не е в болница и ще може да води отново националния отбор на Австрия

Старши треньорът на националния отбор на Австрия Ралф Рангник е изписан от болницата, в която бе, и ще може да води отново тима.

Пред Австрийската прес агенция (АПА) говорител на местната футболна федерация разказа, че Рангник е бил в клиника в Бавария. Там той е претърпял сериозни операции на глезена, а след това е получил и болнична инфекция, което е забавило възстановяването му.

Австрия играе на 9 октомври срещу Сан Марино в световна квалификация, а три дни по-късно предстои и мач с Румъния.

В класирането в квалификационна група "H" Австрия и Босна и Херцеговина водят с по 12 точки, но австрийците са и с мач по-малко. Победителят в групата се класира директно за световното първенство през 2026 година, докато вторият ще играе бараж за място на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.