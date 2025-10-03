Димитър Митов не успя да помогне на Абърдийн за първи точки в Лигата на конференциите

Отборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк в първия си мач от Лигата на конференциите.

Шотландският тим излезе напред в резултата още в осмата минута чрез Йеспер Карлсон от дузпа, но гостите от Украйна осъществиха обрач. В 39-ата минута Йехор Назарина бе точен за 1:1, а с два гола в рамките на пет минути в началото на второто полувреме резултатът набъбна до 3:1 в полза на Шахтьор. Точни за тима бяха Лукас Ферейра и Педро Енрике.

Ники Девлин върна един гол за Абърдийн в 69-ата минута, но въпреки натиска в края, домакините не успяха да изравнят и стартира с поражение.

Фиорентина направи успешен старт на кампанията си в третия по сила европейски клубен турнир, след като се наложи с 2:0 над Сигма Оломоуц.

Роберто Пиколи даде преднина на "виолетовите" още в 27-мата минута, а в самия край на срещата Чер Ндур оформи успеха на италианския представител.

Отборът на АЗ Алкмаар, който в плейофния кръг на турнира елиминира столичния Левски, допусна поражение с 0:4 при визитата си на АЕК Ларнака.

Нидерландският отбор игра практически цял мач в намален състав, тъй като още във втората минута бранителят Пенетра получи директен червен картон.

С човек повече кипърският тим получи много лесна задача и с голове на Валдо Рубио, Риад Баич, Джордже Иванович и Маркус Роден записа една от най-изразителните победи в европейската си история.