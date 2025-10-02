Подробно търсене

МОНЦАМЕ: Определен е дизайнерът на парадната униформа на олимпийския отбор на Монголия

Виктор Турмаков
МОНЦАМЕ: Определен е дизайнерът на парадната униформа на олимпийския отбор на Монголия
МОНЦАМЕ: Определен е дизайнерът на парадната униформа на олимпийския отбор на Монголия
Проект на униформата на монголските спортисти на следващите Зимни олимпийски игри. Изображение: МОНЦАМЕ
Улан Батор,  
02.10.2025 22:43
 (БТА)

На Зимните олимпийски игри догодина монголските спортисти ще участват в състезанията по биатлон, ски бягане и шорттрек. Парадната униформа на националния отбор на церемонията на откриването ще бъде разработена от местната компания "Гойол Кашмир", предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

До откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д’Ампецо в Италия през 2026 г. остават по-малко от 130 дни.

Националният олимпийски комитет на Монголия подписа споразумение за сътрудничество с "Гойол Кашмир", за да започнат официално разработката и производство на парадната униформа за церемонията по откриването и закриването на игрите.  Работна група на Националния олимпийски комитет и Държавния комитет по физическа култура и спорт на Монголия е взела решението след консултация със спортистите и открит процес на подбор.

Парадната униформа на Олимпийските игри има голямо значение, отразявайки историята, културата, традициите и развитието на страната. Така монголските спортисти ще излязат на стадиона в облекло, съчетаващо националното наследство със съвременен дизайн.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:39 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация