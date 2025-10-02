МОНЦАМЕ: Определен е дизайнерът на парадната униформа на олимпийския отбор на Монголия

На Зимните олимпийски игри догодина монголските спортисти ще участват в състезанията по биатлон, ски бягане и шорттрек. Парадната униформа на националния отбор на церемонията на откриването ще бъде разработена от местната компания "Гойол Кашмир", предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

До откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д’Ампецо в Италия през 2026 г. остават по-малко от 130 дни.

Националният олимпийски комитет на Монголия подписа споразумение за сътрудничество с "Гойол Кашмир", за да започнат официално разработката и производство на парадната униформа за церемонията по откриването и закриването на игрите. Работна група на Националния олимпийски комитет и Държавния комитет по физическа култура и спорт на Монголия е взела решението след консултация със спортистите и открит процес на подбор.

Парадната униформа на Олимпийските игри има голямо значение, отразявайки историята, културата, традициите и развитието на страната. Така монголските спортисти ще излязат на стадиона в облекло, съчетаващо националното наследство със съвременен дизайн.

