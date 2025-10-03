Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че създава буферни зони край две летища в района на Вашингтон

Подробно търсене

Светослав Танчев
Самолет на регионалната авиокомпания "Американ Ийгъл" излита на фона на спасителните операции след сблъсъка самолета на "Американ Еърлайнс" с военен хеликоптер "Блек Хок" над река Потомак край международното летище "Роналд Рейгън" в центъра на Вашингтон през януари 2025 г. Снимка: AP/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
03.10.2025
 (БТА)

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи вчера, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, предаде Ройтерс.

Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.

