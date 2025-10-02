Подробно търсене

Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в Карате 1 Серия A в Малайзия

Ива Кръстева
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в Карате 1 Серия A в Малайзия
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в Карате 1 Серия A в Малайзия
Ивет Горанова, снимка: Личен архив
София,  
02.10.2025 23:01
 (БТА)

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио 2020 Ивет Горанова и лидерката в световната ранглиста при жените до 21 години Теодора Цанева ще участват в последния турнир от Карате 1 Серия A в столицата на Малайзия - Куала Лумпур.

Горанова ще играе в категория до 55 кг, като в първия си мач ще срещне Нейра Сипович (Босна и Херцеговина). Цанева e до 50 кг, а в първия си мач ще има за съперничка иранката Захра Зареи.

Треньори на двете българки в Малайзия са Бояна Стефанова и Ангел Стефанов, съобщават от Българска национална федерация карате.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:36 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация