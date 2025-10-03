Подробно търсене

Кирил Десподов игра 70 минути при загуба на ПАОК от Селта, проблемите за Рейнджърс продължават

Георги Крумов
Кирил Десподов (отпред вляво) игра 70 минути за ПАОК при поражението с 1:3 от Селта Виго / снимка: AP Photo/Lalo R. Villar
Виго,  
03.10.2025 00:24
 (БТА)

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов започна като титуляр и игра до 70-ата минута при поражението на гръцкия ПАОК с 1:3 като гост на Селта Виго в мач от втория кръг в Лига Европа.

Отборът от Солун поведе в 37-мата минута чрез централния си нападател Йоргос Якумакис, който вкара след добавка след удар на Янис Константелиас. 

Селта обаче много бързо възстанови равенството, като това стана в добавеното време на първата част, когато точен бе Яго Аспас. В 53-тата минута Борха Иглесиас осъществи пълен обрат в полза на домакините.

В 70-ата минута Десподов напусна игра и на негово място се появи Андрия Живкович, но секунди по-късно Селта стигна до трето попадение чрез Вилиот Сведберг.

Астън Вила записа втора победа в турнира след успех с 2:0 при визитата си на Фейенорд. Възпитаниците на Унай Емери трябваше да изчакат търпеливо до 61-вата минута, когато Емилиано Буендия даде аванс на гостуващия тим. В 79-ата минута Джон МакГин подпечата успеха на английския състав с втори гол.

Другият английски представител в турнира Нотингам Форест претърпя домакинско поражение с 2:3 от Мидтиланд.

Първите три гола в мача паднаха в рамките на шест минути в средата на първата част. Усмане Диао даде аванс на датчаните в 18-ата минута, четири след това Дан Ндойе изравни за Нотингам, но в ответната атака Мадс Бек Сьоренсен върна преднината на гостите. 

В 88-мата минута Мидтиланд подпечата успеха си с гол на Валдемар Бисков, а в продължението Крис Ууд реализира от дузпа, с което само направи поражението на Нотингам по-почетно.

Шотландският гранд Рейнджърс пък допусна втора поредна загуба в Лига Европа, след като отстъпи с 1:2 при визитата си на Щурм Грац.

Томи Хорват и Отар Китеишвили дадоха солиден аванс на автрийския тим преди почивката, а след нея гостите от Глазгоу върнаха едно попадение чрез Джейди Гасама, но за повече нямаха сили.

 

/ГК/

