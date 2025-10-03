Кирил Десподов игра 70 минути при загуба на ПАОК от Селта, проблемите за Рейнджърс продължават

site.btaКирил Десподов игра 70 минути при загуба на ПАОК от Селта, проблемите за Рейнджърс продължават
Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов започна като титуляр и игра до 70-ата минута при поражението на гръцкия ПАОК с 1:3 като гост на Селта Виго в мач от втория кръг в Лига Европа.
Отборът от Солун поведе в 37-мата минута чрез централния си нападател Йоргос Якумакис, който вкара след добавка след удар на Янис Константелиас.
Селта обаче много бързо възстанови равенството, като това стана в добавеното време на първата част, когато точен бе Яго Аспас. В 53-тата минута Борха Иглесиас осъществи пълен обрат в полза на домакините.
В 70-ата минута Десподов напусна игра и на негово място се появи Андрия Живкович, но секунди по-късно Селта стигна до трето попадение чрез Вилиот Сведберг.
Астън Вила записа втора победа в турнира след успех с 2:0 при визитата си на Фейенорд. Възпитаниците на Унай Емери трябваше да изчакат търпеливо до 61-вата минута, когато Емилиано Буендия даде аванс на гостуващия тим. В 79-ата минута Джон МакГин подпечата успеха на английския състав с втори гол.
Другият английски представител в турнира Нотингам Форест претърпя домакинско поражение с 2:3 от Мидтиланд.
Първите три гола в мача паднаха в рамките на шест минути в средата на първата част. Усмане Диао даде аванс на датчаните в 18-ата минута, четири след това Дан Ндойе изравни за Нотингам, но в ответната атака Мадс Бек Сьоренсен върна преднината на гостите.
В 88-мата минута Мидтиланд подпечата успеха си с гол на Валдемар Бисков, а в продължението Крис Ууд реализира от дузпа, с което само направи поражението на Нотингам по-почетно.
Шотландският гранд Рейнджърс пък допусна втора поредна загуба в Лига Европа, след като отстъпи с 1:2 при визитата си на Щурм Грац.
Томи Хорват и Отар Китеишвили дадоха солиден аванс на автрийския тим преди почивката, а след нея гостите от Глазгоу върнаха едно попадение чрез Джейди Гасама, но за повече нямаха сили.
/ГК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина