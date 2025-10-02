Правя музика, която ми харесва, каза Ангел Заберски - син при представянето на албума си „Изповед на един син“ в Добрич

Композиторът и пианист Ангел Заберски – син представи албума си “Изповед на един син” в концертна зала “Добрич”. Музикантът сподели по време на събитието, че единственото му желание, е публиката да си тръгне по-усмихната и одухотворена след края на концерта.

Основен солист в концерта бе тромпетистът Михаил Йосифов. На сцената с Ангел Заберски – син бяха също басистът Борис Таслев и барабанистът Стоян Янкулов-Стунджи, с които композиторът записва песни и свири от години като джаз трио. “Те двамата винаги са заставали зад мен като музиканти и са прегръщали идеите ми, които съм предлагал да правим като музика. Без вас не мога”, добави още Ангел Заберски – син.

В концерта участваха също брас квинтет в състав Димитър Стоев - бас тромбон, Владислав Мичев - тромбон, Ивайло Благоев и Георги Стойков - тромпет, и Красимир Костадинов – валдхорна, както и квартет „Стойнев“.

Първата пиеса, която бе представена в концертната програма, бе “Истинският джентълмен”, посветена на музиканта и импровизатор Михаил Йосифов.

Прозвуча авторска музика и аранжименти на Заберски на популярни и световни шлагери от близкото и далечно минало. Добричката публика имаше възможност да чуе пиесите “Валсиращият валс”, “Амапола”, “Падащи звезди”, “Крилете на вятъра”, “Танцуващият тромпетист”, написана за Михаил Йосифов. Бе представена и пиесата “Епилог”, която е последната от албума “Изповед на един син”, написана за струнни инструменти и солист.

Публиката чу изпълнение на пиесата “Тракийски напеви” от солисти кавалджията Недялко Недялко, тромпетиста Михаил Йосифов. Барабанистът Стоян Янкулов – Стунджи направи соло с барабани, в което участва и публиката. В края на концертната програма бе представен нов аранжимент на Заберски на песента “Вода” на Стоян Янкулов и Елица Тодорова.

Ангел Заберски благодари на родителите си, на които е посветил своя албум. “Те ме създадоха и възпитаха, образоваха ме по най-добрия начин, за да мога да правя тази музика, която харесвам, без да имам предразсъдъци. Правя музика, която да ми хареса, ако ми хареса, със сигурност ще стигне до вас. Нямам нужда от количествена, а от качествена публика, която откривам във ваше лице”, каза Ангел Заберски – син. Той благодари за топлата атмосфера, а след това раздаде автографи.