Димчо Ненов поема треньорския пост в третодивизионния Нефтохимик (Бургас), напусналият Киселичков с обръщение към феновете на тима

Димчо Ненов ще бъде старши треньор на третодивизионния Нефтохимик (Бургас) след напускането на досегашния наставник Тодор Киселичков, който влиза в щаба на Ботев (Пловдив) и там ще работи с Иван Цветанов.

Ненов до момента беше помощник-треньор, но има много сериозен опит във футбола, като е бил старши треньор във всяко едно ниво на българския футбол. Той е юноша на "шейховете", а преди да се завърне през лятото беше в школата на другия отбор от Бургас – Черноморец 1919.

Нефтохимик се завърна в Югоизточната Трета футболна лига през това лято и до момента след 10 кръга заема 9-о място с 13 точки, на 12 след лидера Марица (Пловдив) и с 8 пред първия в зоната на изпадащите СФК Раковски.

В същото време вече бившият наставник на тима Киселичков използва клубната страница, за да благодари на ръководството за дадената възможност и на публиката за подкрепата.

"Работих в страхотна среда и атмосфера- целеустремено ръководство, млади момчета, на които очите им светят за футбол и желание да се развият!

Надявам се да съм направил нещо за тях в този кратък, но важен период в тяхното развитие и да го запомнят!

Сега получих покана за работа в много голям клуб на високо ниво, която приех!Сигурен съм, че с новия треньор, помощта на ръководство и спонсори, отборът ще се развива постоянно!

ВИЕ ФЕНОВЕТЕ, дайте им нужната подкрепа и доверие, както винаги сте го правили!Без Вас футболът не е същият!", се казва в изявлението на Киселичков.