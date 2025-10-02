"Майкрософт" сключи сделка с "Небиус" за над 19 милиарда долара за увеличаване на капацитета за изкуствен интелект

Американският технологичен гигант "Майкрософт" (Microsoft) обяви днес сделка на стойност 19,4 милиарда долара с доставчика на инфраструктура за изкуствен интелект "Небиус Груп" (Nebius Group) в опит да си осигури допълнителна изчислителна мощност за обучение на големи езикови модели и разработване на потребителски асистент с изкуствен интелект, предаде ДПА, позовавайки се на информирани източници.

С нарастването на търсенето на услуги с изкуствен интелект, тази сделка помага на "Майкрософт" да облекчи натиска върху собствените си центрове за данни, като осигурява достъп до над 100 000 от най-новите чипове ДжиБи300 (GB300) на производителя на полупроводници "Енвидиа" (Nvidia).

Това партньорство, което е част от по-голямата инвестиция на "Майкрософт" в размер на 33 милиарда долара в компании за облачни изчисления като "КорУийв" (CoreWeave), "Енскейл" (Nscale) и "Ламбда" (Lambda), позволява на технологичния гигант бързо да увеличи своите възможности за изкуствен интелект, като същевременно определя някои от разходите си като оперативни, а не капиталови.

"Майкрософт" освобождава вътрешните си мрежови сървъри за услуги с изкуствен интелект, генериращи приходи, като платформата за софтуерни проекти "Гитхъб" (GitHub), чатботът "Копайлът" (Copilot) и приложенията на "ОупънЕйАй" (OpenAI), като аутсорсва работните си натоварвания.

"Майкрософт" обяви и нови разширения, включително съоръжение с мощност 900 мегавата в град Расийн, щата Уисконсин, като част от текущите си инвестиции в инфраструктура.