Инициативата „Заедно срещу наркотиците и тормоза“ ще се състои в Панагюрище, съобщиха от общинската администрация. Събитието е под надслов „Независими и Cool“ и цели превенция на зависимостите и насилието сред подрастващите.

От 15:00 часа в залата на ресурсния център към Средно училище (СУ) „Нешо Бончев“ ще има дискусия за проблемите, свързани със зависимостите и насилието. В проявата участват Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, фондацията „Социално отговорна музика“, СУ „Нешо Бончев“, ученическият съвет и ЛЕО клуб – Панагюрище.

От 17:00 часа в Театър Дом-паметник ще се проведе концерт на местните групи CoolDen и Modica. Входът е свободен.

Организаторите допълниха, че инициативата е призив за категорично „не“ на зависимостите и насилието в училище и „да“ на свободата, вдъхновението и музиката.