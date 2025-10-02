Икономическото бъдеще на Югоизточна Европа е акцент в регионалния форум SEE ITS Summit, който ще се проведе в София

Петото издание на регионалния форум SEE ITS Summit ще се проведе днес в столичния "Гранд Хотел Милениум" (Grand Hotel Millenium), с oрганизатор Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Събитието, което е предвидено да започне в 10:00 часа, ще постави акцент върху темите, които ще определят икономическото бъдеще на региона.

Форумът се очаква да бъде открит от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който заедно с председателя на AIBEST Йордан Гинев ще участва в панел, посветен на икономиката на бъдещето.

Сред ключовите акценти в програмата е представянето на новия индекс Digitalisation 4.0 от екипа на SeeNext, дългогодишен аналитичен партньор на форума. Докладът ще очертае развитието на дигитализацията в България и региона - от дела на ИКТ специалистите в заетостта, до внедряването на изкуствен интелект и електронна търговия.

Програмата ще обедини дискусии по най-актуалните теми за бизнеса - от ролята на изкуствения интелект в управлението на таланти до визионерски поглед върху необходимата трансформация в подсекторите на индустрията, която е ключова за запазване и повишаване на конкурентоспособността. В тях ще се включат местни и международни представители на водещи компании в сектора.

Форумът ще завърши с церемонията SEE ITS Awards, която ще отличи компании с най-силен принос за развитието на сектора в Югоизточна Европа.