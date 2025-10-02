Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще открие паметник в къщата музей „Негово кралско величество Карол I“ в Пордим

site.btaПредседателят на Народното събрание Наталия Киселова ще открие паметник в къщата музей „Негово кралско величество Карол I“ в Пордим
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще открие паметник в къщата музей „Негово Кралско Величество Карол I“ в град Пордим, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.
Инициативата е на община Пордим, съвместно с народния представител Габриел Флоря, който е член на групата за приятелство България-Румъния в Камарата на депутатите на парламента на Румъния.
Вчера Киселова участва в откриването на академичната година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където и тя е преподавател.
