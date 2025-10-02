Подробно търсене

Иван Костов и Свилен Спасов ще представят книгата „Епохата на революциите" от Фарийд Закария

Иван Костов и Свилен Спасов ще представят книгата „Епохата на революциите" от Фарийд Закария
Иван Костов и Свилен Спасов ще представят книгата „Епохата на революциите" от Фарийд Закария
„Епохата на революциите“ от Фарийд Закария. Снимка: издателство „Сиела“
София,  
02.10.2025 06:15
 (БТА)

Иван Костов и създателят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов ще представят 13-ото заглавие от нея – „Епохата на революциите“ от Фарийд Закария на 2 октомври от 18:30 ч. в литературен клуб „Перото“ в столицата, съобщават от издателство „Сиела“.

Според издателите Закария доказва, че можем да осмислим турбулентното настояще именно през уроците от изминалите революции. С ерудиция и историческа прецизност журналистът изследва големите пренареждания в човешката история, периодите на революционни вълнения, последвани от насилие и често реакцията на контрареволюцията, допълват те.

От „Сиела“ отбелязват, че в първата си част книгата ни връща назад във времето, за да ни помогне да разберем произхода и последиците на революциите – от тази, която превръща Нидерландия в най-богатата държава в света, през кървавото наследство на Френската революция и главозамайващата скорост и мащаб на Индустриалната революция, която отвежда последователно Великобритания и САЩ до глобална доминация.

Втората част на „Епохата на революциите“ обръща поглед навътре към настоящето и описва подробно революциите, които разтърсват нашето време – ускорената глобализация, дигиталната трансформация, демократичния упадък и последвалия възход на популизма, завръщането на политиката на Великите сили в лицето на Русия и Китай и кризата на идентичността, която все по-често се превръща в бойното поле на политиката на 21-ви век.

От „Сиела“ казват, че „Епохата на революциите“ отчита сеизмичните последици от Четвъртата индустриална революция, като доказва, че песимизмът за бъдещето е преждевременен. Те добавят, че Фарийд Закария преосмисля настоящето ни, съчетавайки задълбочен анализ с разбираем и увлекателен стил.

Американският журналист Фарийд Закария е познат на милиони зрители по света като водещ на програма за международни новини по CNN и главен редактор на изданието Foreign Affairs. Книгата му „Епохата на революциите“ е отличена като една от най-добрите нехудожествени творби за 2024 г. според Wall Street Journal и New York Times, отбелязват българските издатели.

/ТДЦ

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

05.04.2024 09:15

Обратният удар на автокрацията срещу демокрацията изисква непрекъснат отпор, казаха на премиерата на книгата „Епохата на автократите“

Представянето на книгата „Епохата на автократите“ (издателство „Силела“) на журналиста от „Файненшъл Таймс“ Гидиън Рахман в литературния клуб „Перото“ предизвика вчера оживена дискусия, в която се включиха читатели, сред които Левон Хампарцумян,
05.10.2023 17:20

Със „Сингапур и изграждането на съвременна Азия“ споделяме за различен модел на управление, който е постигнал големи висоти, казва Свилен Спасов

„Сингапур и изграждането на съвременна Азия“ е един опит да споделим някакъв друг модел на управление от този на либералната демокрация, който също е постигнал големи висоти. Това каза пред БТА Свилен Спасов, съставител на книжната поредица „Власт и отговорност“ (изд. „Сиела“).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:44 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация