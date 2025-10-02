Иван Костов и Свилен Спасов ще представят книгата „Епохата на революциите" от Фарийд Закария

Иван Костов и създателят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов ще представят 13-ото заглавие от нея – „Епохата на революциите“ от Фарийд Закария на 2 октомври от 18:30 ч. в литературен клуб „Перото“ в столицата, съобщават от издателство „Сиела“.

Според издателите Закария доказва, че можем да осмислим турбулентното настояще именно през уроците от изминалите революции. С ерудиция и историческа прецизност журналистът изследва големите пренареждания в човешката история, периодите на революционни вълнения, последвани от насилие и често реакцията на контрареволюцията, допълват те.

От „Сиела“ отбелязват, че в първата си част книгата ни връща назад във времето, за да ни помогне да разберем произхода и последиците на революциите – от тази, която превръща Нидерландия в най-богатата държава в света, през кървавото наследство на Френската революция и главозамайващата скорост и мащаб на Индустриалната революция, която отвежда последователно Великобритания и САЩ до глобална доминация.

Втората част на „Епохата на революциите“ обръща поглед навътре към настоящето и описва подробно революциите, които разтърсват нашето време – ускорената глобализация, дигиталната трансформация, демократичния упадък и последвалия възход на популизма, завръщането на политиката на Великите сили в лицето на Русия и Китай и кризата на идентичността, която все по-често се превръща в бойното поле на политиката на 21-ви век.

От „Сиела“ казват, че „Епохата на революциите“ отчита сеизмичните последици от Четвъртата индустриална революция, като доказва, че песимизмът за бъдещето е преждевременен. Те добавят, че Фарийд Закария преосмисля настоящето ни, съчетавайки задълбочен анализ с разбираем и увлекателен стил.

Американският журналист Фарийд Закария е познат на милиони зрители по света като водещ на програма за международни новини по CNN и главен редактор на изданието Foreign Affairs. Книгата му „Епохата на революциите“ е отличена като една от най-добрите нехудожествени творби за 2024 г. според Wall Street Journal и New York Times, отбелязват българските издатели.

