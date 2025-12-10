Миньор започва подготовка за пролетния дял от шампионата във Втора лига на 12 януари

Миньор Перник ще стартира подготовката си за пролетния полусезон във Втора лига на 12 януари, обявиха от клуба на официалния си сайт.

Ден по-рано футболистите ще преминат функционални изследвания в столицата.

В първата седмица "чуковете" ще се готвят при домашни условия, а след това предстои двуседмичен лагер в Албена. Край морето перничани ще изиграят четири контролни срещи: на 21 януари срещу Септември (Тервел), три дни по-късно с Черноморец (Балчик). Вторият отбор на Лудогорец ще бъде третия съперник на 28 януари, а лагерът ще приключи с проверка с елитния Спартак във Варна.

По време на подготовката са предвидени още две контроли - на 17 януари с втория отбор на ЦСКА, а седмица преди подновяването на шампионата с Пирин Благоевград.

"Жълто-черните" в момента са във ваканция. Всички играчи получиха дължимите им възнаграждения и ще прекарат празниците със своите семейства в добро настроение. Освободени състезатели няма. Някои от футболистите обаче изявиха желание да сменят атмосферата при добри предложения от други отбори. Миньор няма да им прави спънки, като същевременно следи активно трансферния пазар за привличането на евентуални техни заместници.

Ръководството на клуба пожелава на всички състезатели, служители и спортно-технически щаб ползотворна почивка и весело посрещане на предстоящите празници, а на всички привърженици – здраве и много щастливи мигове с любимия отбор през 2026 година!