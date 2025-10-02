Флик за загубата от ПСЖ: "Трябва да си вземем поуки"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че Пари Сен Жермен заслужено е спечелил с 2:1 в мач от втория кръг на Шампионската лига по футбол.

Французите стигнаха до успеха като гости с гол в последната минута на Гонсало Рамош.

"ПСЖ има скорост, свежест, високо ниво. След като повишиха оборотите, те заслужиха победата. Имахме много мачове през последните седмици, така че ще се срещнем в петък и анализираме. Всички ще говорим за този мач и какво трябва да подобрим. 100 процента съм уверен, че играем на нивото на ПСЖ, но трябва да го правим през всичките 90 минути. Целият отбор трябва да работи здраво, целият отбор трябва да се защитава, целият отбор трябва да използва пространствата, целият отбор трябва да участва в контрола на топката... Видяхте, че в ПСЖ всеки иска топката, знае как да използва пространството на терена и знае как да играе един на един. Трябва да се поучим от това“, каза Флик, цитиран от пресслужбата на УЕФА.



"В този мач просто не бяхме на едно ниво. Вярвам в моя отбор, но днес не показахме най-добрата си страна. След 35-ата минута ПСЖ пое контрола върху мача. Не успяхме да покажем пълния си потенциал, а това също е много важно в Шампионската лига. Заслужена победа за съперника", добави германският спец.



"Все пак смятам, че всеки опита даде най-доброто от себе си, но през второто полувреме някои от футболистите показаха признаци на умора, а когато не си достатъчно свеж, това веднага си проличава на терена. Има разочарование. При 1:1 трябваше да се браним по-добре в края, по-интелигентно, но не се получи. Убеден съм, че ще си извлечем поуките от тази загуба", каза още той.

Защитаващият титлата си от миналия сезон ПСЖ е трети в класирането с 6 точки. Барселона е на 16-о място с 3 пункта. В третия кръг парижкият отбор ще играе срещу германския Байер Леверкузен, докато каталунците ще се изправят срещу гръкция Олимпиакос. И двата мача ще се проведат на 21 октомври.