Кремена Младенова
Верона и Кремонезе не успяха да си отбележат гол при дебюта на Джейми Варди в Серия А
снимка: Paola Garbuio/LaPresse via AP
Верона,  
15.09.2025 21:36
 (БТА)

Отборите на Верона и Кремонезе завършиха при равенство 0:0 двубоя помежду си от третия кръг в италианската Серия А.

Пред близо 40 хиляди зрители домакините от Верона не успяха да стигнат до три точки и остават без победа от началото на сезона, като заемат 16-а позиция във временното класиране с 2 точки в актива си. След две победи Кремонезе взе само точка от гостуването си и се намира на трето място със 7 точки.

Футболистите на Кремонезе влязоха в мача с увереност след победите над Милан и Сасуоло, но не стигнаха до попадение.

Суат Сердар изигра впечатляващо първо полувреме в халфовата линия на домакините и почти направи асистенция след подаване към Гифт Орбан, но нападателят успя да реализира. Съставът на Верона няма попадение в 10 от последните си 18 домакински мача от лигата.

Бившият нападател на Лестър Сити от Висшата лига Джейми Варди дебютира за гостите от Кремонезе, влизайки от резервната скамейка през второто полувреме, но това не промени много съдбата им.

Първенство на Италия по футбол, срещи от третия кръг в Серия А:

Верона - Кремонезе  - 0:0

по-късно днес:
Комо - Дженоа

от неделя:
Рома - Торино       - 0:1
Аталанта - Лече     - 4:1
Пиза - Удинезе      - 0:1
Сасуоло - Лацио     - 1:0
Милан - Болоня      - 1:0

от събота:
Каляри - Парма      - 2:0
Ювентус - Интер     - 4:3
Фиорентина - Наполи - 1:3

Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе и Удинезе с по 7, а Милан и Рома имат по 6 точки към момента.

/КМ/

