Лука Модрич донесе победата на Милан срещу Болоня

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
15.09.2025 07:42
 (БТА)

Отборът на Милан взе частичен реванш от Болоня, срещу който загуби на финала за Купата на Италия и го победи с 1:0 в третия кръг на италианската Серия А. Победното попадение за "росонерите" вкара вечният Лука Модрич.

Носителят на "Златната топка" за 2018 се разписа след час игра, след като засече центриране на белгиеца Алексис Салемакерс. Това бе първи гол на 40-годишния хърватин за Милан, който бе с цената на три точки. Това бе и втора победа на тима на Масимилиано Алегри през сезона след успеха като гост на Лече с 2:0 преди две седмици.

Мачът ще се запомни и с дебюта за домакините на френския национал Адриен Рабио, докато вратарят Майк Менян бе сменен в 52-рата минута, след като получи травма на десния прасец. На мястото на Менян влезе Пиетро Тарачано, а треньорът Алегри заяви, че френският вратар ще отсъства в следващия мач срещу Удинезе, без да даде повече подробности за контузията му.

Първи минути на тима от Милано записа и дошлият от Челси Кристофър Нкунку, който се появи на терена в 85-ата минута и се опита да спечели дузпа за тима, но след консултация със системата за видео повторение в полза на съдиите реферът промени решението си и отмени наказателния удар. Това доведе до изгонването на треньора на Милан Алегри, който бурно протестира.

Мачове от италианската Серия А, трети кръг от първенството:

Рома - Торино       - 0:1
Аталанта - Лече     - 4:1
Пиза - Удинезе      - 0:1
Сасуоло - Лацио     - 1:0
Милан - Болоня      - 1:0

днес:
Верона - Кремонезе
Комо - Дженоа

от събота:
Каляри - Парма      - 2:0
Ювентус - Интер     - 4:3
Фиорентина – Наполи – 1:3

Ювентус и Наполи са начело в класирането с по 9 точки, следва 
Удинезе със 7, Милан, Кремонезе и Рома са с по 6, а Аталанта има 5. 

/ХБ/

В допълнение

Към 08:16 на 15.09.2025 Новините от днес

