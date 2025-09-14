Сасуоло спечели първи точки след завръщането си в Серия А с домакински успех над Лацио

Завърналият се в Серия А отбор на Сасуоло спечели първите си точки през сезона, надделявайки с 1:0 над Лацио в среща от 3-ия кръг, изпълнена с физически единоборства и нарушения.

Домакините от Реджо Емилия спечелиха първенството в Серия Б през миналата година, но сега претърпяха поражения от Наполи и Кремонезе.

Освен доста кадрови проблеми, играчите на Сасуоло можеха да получат и още един в 25-ата минута, когато съдията Париде Тремолада показа директен червен картон на защитника Астер Франкс заради високо вдигнат крак срещу Николо Ровела. Но реферът беше извикан от колегите си от стаята за видеопомощ (ВАР), за да прегледа ситуацията и промени наказанието на жълт картон.

Двамата вратари имаха по едно спасяване, преди Сасуоло да искат дузпа зарада падане на Апманд Лауриенте след сбутване рамо в рамо с Адам Марушич. Съдията обаче дори не се допита до ВАР-съдиите.

В Лацио си помислиха, че едва ли не са вкарали гол в 62-ата минута, когато Дзакани стреля опасно с глава след центриране на Матео Гендузи, но вратарят Арианет Мурич се разтегна максимално и извади топката. В 70-ата минута домакините стигнаха до гол с малко странен удар на Алиу Фадера, който се разписа с коляно. Тарик Мухаремович изпълни ъглов удар, а летящата странно топка изненада както голмайстора, така и гостите. Те всъщност искаха засада, каквато нямаше.

Густав Исаксен изигра първия си мач през сезона за Лацио след няколко седмици отсъствие поради мононуклеоза, а Марио Джила пропиля златна възможност да изравни в края на мача, когато прати топката с глава над горната греда при центриране на Нуно Тавареш.

Мачове от италианската Серия А, трети кръг от първенството:

Рома - Торино - 0:1

Аталанта - Лече - 4:1

Пиза - Удинезе - 0:1

Сасуоло - Лацио - 1:0

по-късно днес:

Милан - Болоня

в понеделник:

Верона - Кремонезе

Комо - Дженоа

от събота:

Каляри - Парма - 2:0

Ювентус - Интер - 4:3

Фиорентина – Наполи – 1:3

Ювентус и Наполи са начело в класирането с по 9 точки, следва

Удинезе със 7, Кремонезе и Рома са с по 6, а Аталанта има 5.

Лацио и Сасуоло са с по 3 точки и заемат 13-о и 14-о място.