Наполи стигна до успех при визитата си на Фиорентина

Италианският шампион Наполи спечели с 3:1 като гост на Фиорентина в мач от третия кръг на Серия А. Още в 3-ата минута Пиетро Комуцо фаулира Андре-Франк Замбо Ангиса в наказателното поле и след дълга проверка с ВАР последва дузпа. Кевин Де Бройне беше безгрешен от бялата точка. В 14-ата минута Леонардо Спинацола изведе Расмус Хойлунд, който се разписа още в дебюта си за Наполи.

Шест минути след подновяването на играта новото попълнение Сам Бойкема отбеляза първото си попадение за Наполи и направи резултата класически.

В края на срещата и Фиорентина стигна до почетен гол чрез Лука Раниери.





Мачове от италианската Серия А, трети кръг:

Каляри - Парма - 2:0 Ювентус - Интер - 4:3 Фиорентина – Наполи – 1:3 днес: Рома - Торино Аталанта - Лече Пиза - Удинезе Сасуоло - Лацио Милан - Болоня в понеделник: Верона - Кремонезе Комо - Дженоа Ювентус и Наполи са начело в класирането с по 9 точки от три мача, с по 6 следват Кремонезе и Рома, а Удинезе и Каляри са с по 4.