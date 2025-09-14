Подробно търсене

Наполи стигна до успех при визитата си на Фиорентина

Боян Денчев
снимка: АР, Massimo Paolone
Флоренция,  
14.09.2025 10:02
 (БТА)

Италианският шампион Наполи спечели с 3:1 като гост на Фиорентина в мач от третия кръг на Серия А. Още в 3-ата минута Пиетро Комуцо фаулира Андре-Франк Замбо Ангиса в наказателното поле и след дълга проверка с ВАР последва дузпа. Кевин Де Бройне беше безгрешен от бялата точка. В 14-ата минута Леонардо Спинацола изведе Расмус Хойлунд, който се разписа още в дебюта си за Наполи.

Шест минути след подновяването на играта новото попълнение Сам Бойкема отбеляза първото си попадение за Наполи и направи резултата класически.

В края на срещата и Фиорентина стигна до почетен гол чрез Лука Раниери.



Мачове от италианската Серия А, трети кръг:

Каляри - Парма      - 2:0
Ювентус - Интер     - 4:3
Фиорентина – Наполи – 1:3

днес:
Рома - Торино
Аталанта - Лече
Пиза - Удинезе
Сасуоло - Лацио
Милан - Болоня

в понеделник:
Верона - Кремонезе
Комо - Дженоа

Ювентус и Наполи са начело в класирането с по 9 точки от три мача, с по 6 следват Кремонезе и Рома, а Удинезе и Каляри са с по 4.

/БД/

Към 10:46 на 14.09.2025

