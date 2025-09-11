Подробно търсене

Затягат водния режим в турските окръзи Измир и Бодрум

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Снимка: БТА/ Николай Венков
Измир ,  
11.09.2025 10:02
Заради сушата в Турция водният режим в окръзите Измир и Бодрум (Западна Турция) ще бъде затегнат, съобщи Анадолската агенция. Спирането на водата е факт от началото на летните месеци, но лисата на валежи доведе до въвеждането на още по-строги мерки. 

По информация на Главната дирекция по управление на водния сектор в Мугла спирането на водата ще засегне дори централните квартали на Бодрум. Водният режим ще продължи до зимните месеци. До мярката се стига, тъй като и в двата язовира, които захранват окръга, водните запаси са намалели значително.  

Вместо на всеки три дни водата в Измир вече ще бъде спирана на всеки два дни. Новата мярка вече е в сила и ще важи за времето от 23 до 5 ч. 

Гражданите са предупредени да използват разумно водните ресурси. 

