Затягат водния режим в турските окръзи Измир и Бодрум

Заради сушата в Турция водният режим в окръзите Измир и Бодрум (Западна Турция) ще бъде затегнат, съобщи Анадолската агенция. Спирането на водата е факт от началото на летните месеци, но лисата на валежи доведе до въвеждането на още по-строги мерки.

По информация на Главната дирекция по управление на водния сектор в Мугла спирането на водата ще засегне дори централните квартали на Бодрум. Водният режим ще продължи до зимните месеци. До мярката се стига, тъй като и в двата язовира, които захранват окръга, водните запаси са намалели значително.

Вместо на всеки три дни водата в Измир вече ще бъде спирана на всеки два дни. Новата мярка вече е в сила и ще важи за времето от 23 до 5 ч.

Гражданите са предупредени да използват разумно водните ресурси.