ННА: Ливанският президент получи покана да присъства на канонизацията на арменски епископ във Ватикана

Президентът на Ливан Жозеф Аун посрещна патриарха на Арменската католическа църква Рафаел Бедрос XXI Минасян в двореца Баабда, предаде ливанската новинарска агенция ННА. По време на срещата патриарх Минасян връчи на Аун официална покана да присъства на празничната литургия във Ватикана, където папа Лъв XIV официално ще обяви блажения мъченика епископ Игнатий Малоян за светец на 19 октомври.

Аун поздрави арменската католическа общност в Ливан и по света за това знаменателно събитие, припомняйки дълбоката вяра и жертва на епископа мъченик, който даде живота си за своите убеждения. Той подчерта, че това значимо духовно събитие е от значение не само за арменската общност, но и за всички ливанци, както в страната, така и в диаспората.

Ливанският държавен глава отбеляза, че канонизирането на епископ Малоян ще допринесе за застъпничеството на други ливански светци в молитвата за Ливан и неговия народ, особено през тази юбилейна Година на надеждата, чествана от Католическата църква.

