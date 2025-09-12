Подробно търсене

"Доволен съм от представянето ни във всеки аспект", призна наставникът на Монтана Анатоли Нанков

Димитър Петков
"Доволен съм от представянето ни във всеки аспект", призна наставникът на Монтана Анатоли Нанков
"Доволен съм от представянето ни във всеки аспект", призна наставникът на Монтана Анатоли Нанков
Анатоли Нанков. Снимка: Боян Ботев, БТА
Пловдив,  
12.09.2025 22:47
 (БТА)

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков не скри удовлетворението си от постигнатия успех с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив). Това бе трета поредна победа за новака в елита, след която тимът се изкачи временно на шесто място в класирането. 

"Доволен съм изключително много от представянето на отбора във всеки един аспект - като тактическа дисциплина, като желание и агресия. Футболистите изпълниха всички указания и се представиха страхотно на един негостоприемен стадион. Ботев е един добър отбор с добри футболисти, но може би им трябва време да се стиковат", заяви след мача Нанков.

"Радващо е, че в трети пореден двубой не допускаме гол. През второто полувреме играхме повече на контраатака. Вкарахме гол и пропуснахме още две положения, но срещу отбор като Ботев, който играе открит футбол, мисля, че е добре. Със сигурност точковият актив на съперника вкарва допълнително напрежение в тима им, но смятам, че с времето Ботев ще се стабилизира", допълни той. 

"За Монтана няма лесни мачове. Готвим се за следващата среща със Спартак (Варна). Хубаво е, че не допускаме голове. В първите две гостувания за сезона тимът ни бе допуснал осем попадения, което не говореше никак добре за тима във фаза защита. Футболистите придобиват увереност, което е хубаво и с всеки мач подобряваме играта си", завърши наставникът на Монтана. 

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:29 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация