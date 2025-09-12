"Доволен съм от представянето ни във всеки аспект", призна наставникът на Монтана Анатоли Нанков

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков не скри удовлетворението си от постигнатия успех с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив). Това бе трета поредна победа за новака в елита, след която тимът се изкачи временно на шесто място в класирането.

"Доволен съм изключително много от представянето на отбора във всеки един аспект - като тактическа дисциплина, като желание и агресия. Футболистите изпълниха всички указания и се представиха страхотно на един негостоприемен стадион. Ботев е един добър отбор с добри футболисти, но може би им трябва време да се стиковат", заяви след мача Нанков.

"Радващо е, че в трети пореден двубой не допускаме гол. През второто полувреме играхме повече на контраатака. Вкарахме гол и пропуснахме още две положения, но срещу отбор като Ботев, който играе открит футбол, мисля, че е добре. Със сигурност точковият актив на съперника вкарва допълнително напрежение в тима им, но смятам, че с времето Ботев ще се стабилизира", допълни той.

"За Монтана няма лесни мачове. Готвим се за следващата среща със Спартак (Варна). Хубаво е, че не допускаме голове. В първите две гостувания за сезона тимът ни бе допуснал осем попадения, което не говореше никак добре за тима във фаза защита. Футболистите придобиват увереност, което е хубаво и с всеки мач подобряваме играта си", завърши наставникът на Монтана.