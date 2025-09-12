Монтана записа трета поредна победа в Първа лига след минимален успех над Ботев в Пловдив

Първенство на България по футбол, втора среща от осмия кръг на футболната Първа лига: Ботев (Пловдив) – Монтана 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72 стадион: „Христо Ботев“, Пловдив главен съдия: Тодор Киров, гр. Варна жълти картони: Емануел Оджо (Ботев Пловдив); Калоян Стрински, Марсио Роса (Монтана) Състав на Ботев (Пловдив) : Даниел Наумов, Габриел Нога, Никола Солдо, Емануел Оджо,

Константинос Балоянис (46-Никола Илиев), Николай Минков, Андрей Йорданов, Тодор Неделев,

Таилсон (82-Самуил Цонов), Армстронг Око-Флекс (75-Стивън Петков), Димитър Митков (64-Франклин Маскоте) Състав на Монтана: Марсио Роса, Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Ариан Джа, Соломон Джеймс,

Антон Тунгаров, Важебах Сакор (84-Никола Борисов), Илиас Илиадис (59-Томас Азеведо),

Борис Димитров (59-Филип Ежике), Иван Коконов (73-Димитър Буров), Калоян Стрински (73-Петър Атанасов)

Новакът в българския футболен елит Монтана постигна трета поредна победа в Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при визитата си на Ботев (Пловдив) във втората среща от осмия кръг на първенството. Единственото попадение в двубоя реализира Филип Ежике в 72-рата минута.

Така тимът на Анатоли Нанков събра актив от 11 точки и временно се изкачи на шестата позиция в класирането, докато "канарчетата" остават на дъното в подреждането с 4 точки, където бяха и преди началото на срещата. За монтанчани това е първа победа като гост от завръщането им в елита след три сезона във Втора лига.

Първото полувреме премина с леко домакинско преимущество във владението на топката, но без чисти ситуации за гол. И още в третата минута Емануел Оджо отправи топовен изстрел от около 25 метра, преминал встрани от вратата на Монтана. В 17-ата минута гостите отговориха с точен шут от дистанция на Илиас Илиадис, който попадна право в ръцете на Даниел Наумов.

Малко след това Тодор Неделев опита да изненада Марсио Роса с удар от далечно разстояние, който обаче не намери целта. В 37-ата минута капитанът на "канарчетата“ пробва да повтори изпълнението си и този път затрудни стража на Монтана, но все пак той успя да реагира и парира. Така почивката дойде при нулево равенство.

Втората част започна с коварен изстрел на младежкия национал Борис Димитров, с който Даниел Наумов се справи. В ответната атака Таилсон влезе отляво в наказателното поле и потърси изненадващо близкия ъгъл, но и Марсио Роса показа блестящ рефлекс, за да избие в корнер. След неговото изпълнение домакините разиграха в противниковата половина и нападението завърши с шут на Никола Солдо от дистанция, прелетял над напречната греда.

В 55-ата минута пловдивчани пропуснаха отлична възможност за откриване на резултата. Андрей Йорданов се откъсна отляво и пусна успореден пас по земя към Армстронг Око-Флекс, който обаче от няколко метра стреля над вратата.

Осем минути след това късметът отново бе на страната на гостите. Тодор Неделев се озова на стрелкова позиция при центриране на Йорданов отляво, но от няколко метра шутира в тялото на бившия вратар на Хебър (Пз) Марсио Роса, а след топката срещна и гредата преди вратарят да улови.

В 72-ата минута играчите на Анатоли Нанков поведоха в резултата, след като организираха бърза контраатака след грешка на Никола Солдо. Калоян Стрински получи на левия фланг и през защитата подаде към резервата Филип Ежике, който реализира с премерен удар в десния ъгъл – 0:1.

До края на мача домакините осъществиха натиск в търсене на изравнително попадение, но единственото, до което достигнаха, бе точен изстрел на Никола Илиев в 85-ата минута, отразен с вещина от Роса.

След последния съдийски сигнал феновете на Ботев изпратиха футболистите на "жълто-черните" и старши треньора Николай Киров с освирквания и викове "оставка". На терена имаше и няколко фена на домакините, нахлули и търсещи обяснение от футболистите, но до инциденти не се стигна и всичко приключи с разговори на по-висок тон.