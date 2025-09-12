Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров пое отговорност за слабото представяне на отбора от началото на сезона

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров пое отговорност за загубата от Монтана с 0:1 и слабия старт на сезона за "канарчетата", които са последни в класирането след осем кръга.

"Аз съм отговорен човек, затова ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането - винаги е виновен треньорът. Такава е нашата съдба", заяви след мача Николай Киров.

На уточняващ въпрос дали това означава, че подава оставка, той отговори: "Както искате, така го разбирайте. Какво значи отговорността на един треньор? Мисля, че няма нужда от допълнителни въпроси".

"Още когато поех отбора, знаех, че ще е трудно. Поех този риск, защото бях длъжен да го направя. И да правя в момента някакви изводи - няма никакъв смисъл. Много трудности имахме около селекцията и сглобяването на самия отбор. Казах и на състезателите да се успокоят и да започнат да дават това, което могат, да не ги е страх да играят футбол. Да са спокойни, защото винаги треньорът е виновен. Въпросът е те да се успокоят. Ботев е различен клуб - клуб, в който трябва да носиш своята отговорност", каза още наставникът и коментира напускането на доскорошния капитан на отбора Ивелин Попов.

"Мисля, че доста коментари имаше през седмицата. Това, което е трябвало да бъде коментирано, е коментирано в клуба. Не съм аз човекът, който да си позволи да говори какво се е случило", лаконичен бе Киров по темата и допълни, че Енок Куатенг, Симеон Петров и Енрике Жоку не са взели участие в двубоя с Монтана заради контузии.