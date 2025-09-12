Монтана победи минимално като гост последния Ботев (Пловдив) и излезе на 6-о място в efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг в Първа лига: Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85 Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72 В събота: Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) ЦСКА (София) - Септември (София) В неделя: Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) Локомотив (София) - Левски В понеделник: ЦСКА 1948 (Сф) - Славия Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) Класиране: 1. Лудогорец 6 5 1 0 13:2 16 точки 2. Левски 6 5 1 0 13:2 16 3. Локомотив Пловдив 7 4 3 0 8:4 15 4. ЦСКА 1948 7 4 1 2 9:7 13 5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12 6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11 7. Локомотив София 7 2 4 1 6:3 10 8. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10 9. Берое 7 2 3 2 9:11 9 10. Септември София 7 2 0 5 7:15 6 11. Арда Кърджали 6 1 3 2 8:6 6 12. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6 13. Славия 7 1 2 4 8:13 5 14. ЦСКА 6 0 4 2 4:6 4 15. Спартак Варна 7 0 4 3 5:9 4 16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4