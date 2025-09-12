Подробно търсене

Монтана победи минимално като гост последния Ботев (Пловдив) и излезе на 6-о място в efbet Лига

БТА, Пловдив (12 септември 2025) На стадион "Христо Ботев" в Пловдив се играе среща от осмия кръг на футболната Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Монтана. Снимка: Боян Ботев/БТА (ПК)
12.09.2025 21:45
Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг в Първа лига:
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца)	2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85

Ботев (Пловдив) - Монтана               0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72

В събота:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали)
ЦСКА (София) - Септември (София)

В неделя:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
Локомотив (София) - Левски

В понеделник:
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)

    Класиране:
 1. Лудогорец           6   5  1  0  13:2  16 точки  
 2. Левски              6   5  1  0  13:2  16 
 3. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 
 4. ЦСКА 1948           7   4  1  2   9:7  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Монтана             8   3  2  3   6:11 11
 7. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 8. Ботев Враца         8   2  4  2   6:6  10
 9. Берое               7   2  3  2   9:11  9
10. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
11. Арда Кърджали       6   1  3  2   8:6   6
12. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
13. Славия              7   1  2  4   8:13  5
14. ЦСКА                6   0  4  2   4:6   4
15. Спартак Варна       7   0  4  3   5:9   4
16. Ботев Пловдив       7   1  1  5   5:13  4

