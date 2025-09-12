Турция и Армения се договориха за увеличаване на броя на полетите от лятото на 2026 г.

Турция и Армения се договориха за увеличаване на броя на полетите между различни градове в двете страни от лятото на 2026 г., съобщи Министерството на външните работи на Турция. Решението идва след среща на специалния пратеник на Турция в процеса на нормализиране на отношенията между Турция и Армения Сердар Кълъч и арменския му колега Рубен Рубинян, която се проведе в Ереван.

По-рано през деня двамата се срещнаха на границата между Турция и Армения.

"По време на срещата в Ереван, водени от желанието си за напредък на процеса, представителите на двете държави препотвърдиха темите и постигнатото на предишната среща. В този контекст беше обсъдено прилагането на Споразумението за възстановяване на граничните пунктове, подписано на срещата на 1 юли 2022 г. Представителите на двете държави се договориха този процес да бъде ускорен", пише в официалното съобщение.

Турция и Армения са се договорили за предприемане на технически действия за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на жп линията и контактната мрежа по линията Карс – Гюмри.

Не срещата е взето също така решение за разширяване на сътрудничеството в областта на културата и образованието. За целта ще бъдат отпуснати студентски стипендии. С общи усилия ще бъде възстановен и мостът между Армения и Турция при Карс.