Община Свищов организира обучения на 39 специалисти за утвърждаване на интеркултурното образование

Община Свищов организира обучения на 39 специалисти по проект „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“, съобщиха от общинската администрация.

Сред специалистите бяха 35 педагози, 3 образователни медиатори и един социален работник, които са ангажирани в организиране на дейности по интереси в областта на науката, културата и спорта на децата от Детска градина „Калина Малина“ и учениците от Основно училище (ОУ) "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Морава, ОУ "Христо Ботев" - с. Алеково и ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Овча могила. Те преминаха обучения по темите „Методи и подходи за работа в мултикултурна среда“, „Управление на конфликти, превенция на тормоза и агресивното поведение“, „Ефективни техники за комуникация. Работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“ от Референтната рамка на компетенциите за демократична култура.

Целта на обученията е придобиване, развиване и прилагане на компетентности за успешна работа в мултикултурна среда. Лектори на обученията бяха автори на научни изследвания, учебни програми и литература по темите за успешно интегриране и работа в мултикултурна среда, осигурени от „РААБЕ България“ ЕООД.

Проектът е с продължителност 18 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 495 058,20 лева, допълниха от общината.

През май Община Свищов проведе дигитална квалификация за служителите в образователната и социалната сфера, в която се включиха общо 60 души.