ТАСР: Словакия ускорява усвояването на средства от ЕС с 10%

Министерството на инвестициите, регионалното развитие и информатизацията ускори усвояването на средства от ЕС за Словакия с 10%, съобщи отделът за комуникации на министерството, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР. От министерството добавят, че се отбелязват положителни резултати във Фонда за справедлива трансформация, както и в обработката на заявления за субсидии, които се обработват един и половина пъти по-бързо.

"Откакто встъпихме в длъжност, темпът на усвояване на средства от програмата за Словакия се увеличи до 10,1%, което е повече от 1,27 милиарда евро“, каза министърът на инвестициите, регионалното развитие и информатизацията Самуел Мигал.

"Новият екип в министерството достигна това ниво за по-малко от шест месеца и показа, че министерството може да работи професионално и ефективно при качествено ръководство“, допълни той.

Ускорено е не само усвояването на средства от ЕС, но и обработката на заявления за безвъзмездни субсидии от средно 80 дни на 43 дни, като целта на министерството е този срок да бъде намален до 40 дни.

