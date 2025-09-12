Хората обичат да разглеждат историята като нещо черно-бяло, каза пред БТА писателят Александър Стоянов

Докато работех по книгата, ме изненада колко едностранчиво понякога се отнасяме към историята - от гледна точка на това, че хората обичат да я разглеждат като нещо черно-бяло. Това каза пред БТА писателят Александър Стоянов, чието издание „Българите между две катастрофи (1396 – 1944 г.)“ беше показано за първи път днес пред читателите на щанда на „Сиела“ на Алеята на книгата в София.

Той подписва автографи почти два часа и разговаря с читателите си. Стоянов е учител и книгата е съставена от уроци, които е разписвал и давал на учениците си да четат. След това ги преправил, така че да изглеждат вече като книга.

„Така че реално всяка една глава на тази книга е отделен урок. Може би общата поука от цялото нещо е да си познаваме историята, да не я изкривяваме с лъжи и да използваме познанието на миналото, за да живеем в едно по-добро бъдеще“, обясни той.

Докато ровех и преговарях тези неща, за да мога да ги преподавам на учениците, осъзнах, че нюансите винаги са изключително много и трябва да подхождаме много внимателно и без предубеждение, когато изследваме - особено собствената си история. Да не ни движат само чувството за патриотизъм и баналността, а да мислим, да разсъждаваме и да сме критични, отбеляза още Стоянов.

Той уточнява, че специалността му е военната история. Следващата книга може би ще бъде за българска военна история, анонсира писателят.

Гл.ас. д-р Александър Стоянов е учен от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. Автор е на осем монографии и над 300 статии, студии и публикации.