„Алея на книгата“ е като една магия, която се разраства, каза за БТА писателят Николай Терзийски

„Алея на книгата“ е като една магия, която се разраства, каза за БТА писателят и журналист Николай Терзийски. Авторът днес се срещна с читатели на книжното изложение в пространството пред Националния дворец на културата.

„Срещите с читателите са важни, защото цялата алея, с шатрите и всички млади хора, е абсолютна противоположност на всичко останало, което се случва в България в момента. И икономически, и политически, и културно…във всеки един смисъл на думата", каза Терзийски на въпрос на репортер на БТА. Той отбеляза, че от реакциите и разговорите с читателите си, усеща техните мисли и очаквания от литературата.

„На „Алея на книгата“ имам възможност да си поговоря спокойно с някои от читателите ми, които са прочели съответната книга. Идват и ми казват кое им е харесало, кое не им е харесало. Това общуване е най-важното за авторите. От друга страна е възможността да срещнеш нови читатели. Много хора идват и без предварителна подготовка", каза Николай Терзийски.

Той коментира и интересът към четенето на младите хора, като уточни, че ще коментира само положителното, защото достатъчно се говори за негативното.

„В последните години се създаде една група, която не е толкова голяма – група от млади хора, много млади хора, които се вълнуват до такава степен от литературата и от това, което четат, че си създават блогове и други видеа в социалните мрежи. Те ползват социалните мрежи за най-хубавото нещо, за което могат да бъдат използвани. Сяда едно 18-годишно момиче и разказва с часове пред камерата за книгата, която е прочело. Аз се радвам на тази зараза сред младите. Те са онези, които ме карат да бъда оптимист", посочи писателят.

Николай Терзийски разказа и за най-новата си книга „Родиния". „Заглавието на моята последно издадена книга „Родиния“ е закачка. То е едно намигване към думата родина, но всъщност Родиния е континент. Изненадах се, че е континент, когато разбрах, проучвайки миналото на географията на земята. Всички хора се изненадват. За мен заглавието е една прекрасна метафора и на държавата ни, на целия свят и на всеки един човек, който се свързва и се разделя с хората, около себе си. Точно това е Родиния – голям континент, който някога е бил свързан, а след това се е разделил и после пак се е свързал…", разказа авторът.

„Надявам се тази книга да стигне до максимално много хора, включително и в чужбина", каза той в обобщение.