Авторите Николай Терзийски, Иван Кулеков, Диана Стоянова, Росен Петров и Симона Панова ще гостуват днес на „Алея на книгата“

Авторите Николай Терзийски, Иван Кулеков, Диана Стоянова, Росен Петров и Симона Панова ще участват днес в програмата на „Алея на книгата“, съобщават организаторите.

Иван Кулеков и Николай Терзийски – автори на книгите „Имаме земя, имаме вода и си правим кал“ и „Родиния“ – ще се срещнат с читателите и ще раздават автографи от 18:30 ч. По-рано през деня автографи ще дава Диана Стоянова, автор на „Никой не разбира от маркетинг“.

Читателите ще могат да получат автографи и от Росен Петров, автор на „Нека помним“, както и от Симона Панова с книгата „Градска самодива“.

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

/ЕМС/