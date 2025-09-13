Подробно търсене

Катя Антонова представи обновеното издание на книгата „Двете кралства" на „Алея на книгата" в София

София (13 септември 2025) Катя Антонова представя обновеното издание на книгата си „Двете кралства“ в Литературния кът на "Алеята на книгата".Снимка: Ваня Сухарова/БТА (ПК)
13.09.2025 17:26
Катя Антонова представи обновеното издание на „Двете кралства“ в литературния кът на изложението „Алея на книгата“ в София.

Книгата на издателство „Рибка“ е обогатено с два допълнителни разказа и е с прекрасни илюстрации от Кремена Ягодина, каза писателката.

„Надявам се новото издание да помогне на още повече деца да се справят с емоциите и да се разбират повече с хората наоколо, да не поемат върху себе си излишна вина. И по-често да се вслушват в кралица Любов“, отбеляза Антонова. Тя уточни, че книгата е подходяща за деца над 8-годишна възраст. 

Както БТА писа, изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София. Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

