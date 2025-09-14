Финансовата грамотност на децата е много важна, каза пред БТА писателят Чавдар Атанасов

Вземете финансовото ограмотяване на децата си сериозно. Статистиката е тревожна – над 120 хиляди младежи между 18 и 30 години вече имат кредити, подлежащи на принудително събиране. Това е равностойно на повече от два випуска ученици. Това каза пред БТА Чавдар Атанасов, автор на „Книга за парите за деца и тийнейджъри“.

Днес той раздава автографи на изложението „Алея на книгата“ в София. Авторът уточнява, че това е първата детска образователна книга за финансова грамотност за деца, написана от български автор. Идеята е дошла след разговор със сина му и съдружник, когато двамата осъзнали липсата на подобно заглавие, адаптирано към българските условия.

„Искахме книга, която да обяснява финансовите въпроси просто и разбираемо, с примери от ежедневието на децата. В процеса на редакция участваха над 15 души, включително и университетски преподаватели, за да стане тя максимално полезна и приятна за четене“, разказва авторът.

Книгата е подходяща основно за деца между 10 и 15 години, но според него интерес проявяват и по-малки читатели, както и възрастни. Важното е посланието – парите са инструмент, а не цел. „Те са като вилица – можем да се нахраним удобно, но можем и да се нараним. Нужно е само да знаем как да ги използваме“, подчертава той.

Основната идея е изграждането на здрава основа на финансова грамотност. Независимо от професията или таланта, всеки човек се сблъсква с пари, затова колкото по-рано децата разберат как да ги печелят, задържат и управляват, толкова по-подготвени ще бъдат за живота.

Авторът има 30-годишен опит, като развива собствен бизнес. Със своите 64 страници книгата съчетава опита му на предприемач и родител и има амбицията да даде на подрастващите първите стъпки към умелото боравене с пари.

Както БТА писа, изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София. Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.