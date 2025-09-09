Александър Стоянов изследва българската история в новата си книга „Българите между две катастрофи (1396–1944 г.)“

Историкът Александър Стоянов изследва българската история от края на Средновековието до края на Третата българска държава в книгата си „Българите между две катастрофи (1396–1944 г.)“, съобщават от издателство „Сиела“.

Читателите могат да се срещнат с автора на 12 септември в 18:00 ч. на шатрата на издателството в рамките на софийската „Алея на книгата“.

По думите на издателите Александър Стоянов в осем глави разглежда възхода и политическата структура на Османската империя, мястото на българите в нейните предели от XV до XVII век, обществения и духовен подем през XVIII век и епохата на Възраждането, възстановяването на българската държавност през XIX век и пътя на нова България през войните, възходите и катастрофите на ХХ век.

Авторът се стреми да изведе историята от ограниченията на академичните кабинети и да я представи като разказ за „обикновения читател“ – разбираем, динамичен и основан на солидна научна база, казват от „Сиела“ и добавят, че стъпвайки на десетки извори и съвременни изследвания, изданието запазва характерния за историка лек и достъпен стил.

Според издателите, с тази книга Александър Стоянов показва, че миналото на България може да бъде разказано едновременно прецизно и увлекателно, без митологизации, без да се пренебрегват трудните теми.

„Българите между две катастрофи (1396–1944 г.)“ не е просто историческа хроника, а пътеводител към историята в един от най-драматичните и динамични етапи от развитието на народа ни, казват още от „Сиела“. По този начин изданието се оказва и безпогрешен, и необходим ключ за разчитането на съвременния български манталитет и отношение към държавата и политиката, допълват те.

Александър Стоянов е автор и на книгите „Руско-турските войни (1569–1878 г.)“, „Османо-Хабсбургските войни (1500–1792 г.)“ и „Наполеон“.

/ТДЦ